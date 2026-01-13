Сырский отчитался перед генералом из США о сложной ситуации для ВСУ на фронте

Главнокомандующий украинской армией Александр Сырский рассказал командующему Сухопутными войсками США в Европе генералу Кристоферу Донахью о сложной ситуации для Вооруженных сил Украины (ВСУ) на фронте.

"Провел очередной телефонный разговор с командующим Сухопутными войсками США в Европе - командующим Сухопутными войсками Объединенных ВС НАТО генералом Кристофером Донахью. Проинформировал американского коллегу о ситуации на линии фронта, которая остается сложной", - написал Сырский в Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Он также заявил о желании своей страны получить дополнительные системы противовоздушной обороны, в частности зенитные ракетные комплексы и боеприпасы, которые могут предоставить Украине США.