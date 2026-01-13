Politico: Париж стремиться вынудить Киев закупать только европейское оружие
Франция хочет запретить Украине покупать оружие у США за счет кредитов.
Об этом сообщила газета Politico.
Отмечается, что Нидерланды и Германия расходятся во мнении с Парижем, стремясь обеспечить Киеву возможность закупать американское оружие. В то же время Франция стремится ограничить поступление денег в бюджет Вашингтона. Отмечается, что разногласия по поводу свободы выбора на покупку оружия обострились после заявлений США по поводу Гренландии.
Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что финансирование Украины на 800 миллиардов евро в следующем десятилетии может привести Европейский союз к экономическому краху.