«Не понимают, что делают»: Чехия тайно отправила оружие для ВСУ на миллионы евро

Московский Комсомолец

Новый премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил, что предыдущее правительство страны организовало тайные поставки вооружений на сумму около 700 миллионов евро для Украины. Об этом сообщает Ceske Noviny.

Бабиш подчеркнул, что в чешский бюджет тайно были выделены средства в размере 17,1 миллиарда крон (примерно 705 миллионов евро) на военные нужды, и все эти операции носили строго секретный характер. По его словам, правительство Петра Фиалы скрывало эти действия от общественности и парламента.

В ответ бывший премьер Фиала отметил, что публичное обсуждение этих поставок, инициированное Бабишем, может поставить под угрозу безопасность граждан и компаний, задействованных в поставках, а также нанести экономический ущерб. Он подчеркнул, что Бабиш, по его мнению, не до конца осознаёт риски, связанные с раскрытием информации о военных поставках, которые всегда сопровождаются повышенной опасностью.