Белгородскую область за сутки атаковали более 50 беспилотников ВСУ

За прошедшие сутки украинские военные атаковали семь муниципалитетов Белгородской области, выпустив шесть снарядов и осуществив атаки 56 беспилотников. Как сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков, 24 дрона удалось сбить или подавить. По предварительным данным, среди мирного населения пострадавших нет.

© Московский Комсомолец

В результате обстрелов повреждения получили 12 частных домов, коммерческий объект, два социальных учреждения, предприятие и девять транспортных средств. Наиболее интенсивные атаки пришлись на Шебекинский, Белгородский и Валуйский округа, где было задействовано и уничтожено более половины всех беспилотников.

На всей территории Белгородской области продолжает действовать высокий (желтый) уровень террористической опасности, а с августа 2024 года введен режим контртеррористической операции. Протяженность границы с Украиной в регионе составляет 350 километров, что делает его одним из наиболее уязвимых для обстрелов.