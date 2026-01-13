Украинские войска за сутки потеряли в зоне СВО более 1 275 военных. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Согласно данным ведомства, в зоне ответственности группировки войск "Север" ВСУ потеряли свыше 185 солдат, в зоне группировки "Запад" - до 190. В результате действий группировок "Южная" и "Центр" потери ВСУ составили свыше 165 и до 400 военнослужащих соответственно. Также украинские войска потеряли свыше 270 солдат в зоне группировки "Восток" и до 65 военных в зоне ответственности группировки "Днепр".