В ответ на атаки по гражданским объектам на территории России Вооруженные силы РФ в ночное время нанесли массированный удар. Об этом во вторник, 13 января, сообщили в пресс-службе Министерства обороны России.

© Вечерняя Москва

Высокоточное оружие наземного базирования и беспилотники были применены по объектам энергетической инфраструктуры, задействованным в интересах ВСУ, а также по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, передает Telegram-канал.

Кроме того, бойцы Вооруженных сил России ликвидировали под Красноармейском группу украинских военнослужащих, направленную для пиар-акции с флагом.

9 января российская армия также нанесла массированный удар, в том числе ракетами «Орешник», по критическим объектам Украины в ответ на атаку Киева по резиденции президента РФ Владимира Путина.

После военный летчик РФ, генерал-майор Владимир Попов объяснил, почему российская армия выбрала для удара именно Львовскую область. По его словам, Львов давно превратился в критически важный административно-командный центр ВСУ.

Недавно российские войска взяли в плен боевиков националистического полка ВСУ «Арей», понесшего большие потери в Курской области. Это произошло на сумском направлении.