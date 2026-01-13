В Британии запланировали захват связанных с Россией судов

Власти Великобритании нашли юридические основания для возможного захвата и задержания танкеров, связанных с так называемым теневым флотом России.

Об этом сообщает The Times со ссылкой на источники.

«Любые суда, находящиеся под санкциями и замеченные в плавании под ложным флагом, рискуют стать объектом крупных совместных операций, в которых, вероятно, примут участие Королевский военно-морской флот, Королевские военно-воздушные силы, спецназ и союзники по НАТО», — сказано в сообщении.

Отмечается, что для этих целей британские власти планируют задействовать Закон о санкциях и борьбе с отмыванием денег от 2018 года. Также, по информации источника в Минобороны Великобритании, планы подобных операций находятся на ранней стадии разработки, однако по своему масштабу они могут быть сопоставимы с захватом нефтяного танкера Marinera.

Захват «Маринеры» требует от России новых подходов к безопасности танкеров

7 января европейское командование Вооруженных сил (ВС) США объявило о задержании танкера Marinera, следовавшего под российским флагом. Отмечалось, что судно задержали в Северной Атлантике. Позднее стало известно, что из 28 членов экипажа только двое были россиянами. После обращения МИД России Трамп освободил их.