СМИ: США получили оружие, которое может вызывать "гаванский синдром"

Штаты, как утверждает американская журналистка, экс-сотрудница госдепартамента и радиостанции NPR Саша Ингбер, заполучили оружие, которое, предположительно, может вызывать "гаванский синдром".

В соцсетях распространяется интервью якобы сотрудника службы охраны президента Венесуэлы Николаса Мадуро, который утверждал, что во время захвата лидера страны охранники были неизвестным образом "выведены из строя". Так, репост этого интервью сделала пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.

Ингбер в связи с этим начала расспрашивать свои источники и, ссылаясь на них, утверждает, что «у правительства США имеется устройство, которое… вызывает гаванский синдром», его заполучили «несколько месяцев назад» спецназначения США в ходе операции. Об этом журналистка пишет на платформе Substack.

Ее источники заверяют, что оружие уже было протестировано. По словам Ингбер, оно находится в ведении Пентагона. По мнению еще одного источника, устройство могло быть куплено, а не захвачено спецназом.

"Гаванский синдром" - это головокружение, тошнота, головные боли, проблемы со слухом. Впервые симптомы наблюдались у дипломатов США на Кубе в 2016 и 2017 годах, а также в КНР в 2018 году. Позднее СМИ писали о похожих случаях среди дипломатов и других госслужащих США в Вене, африканских странах, Таджикистане и России. От "гаванского синдрома", по данным главы ЦРУ Уильяма Бернса, пострадали несколько сотен человек.