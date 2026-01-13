Стало известно о продвижении российских войск за Волчанском
Подразделения Вооруженных сил Российской Федерации продвигаются за Волчанском в Харьковской области.
Об этом пишет Telegram-канал «Иди и смотри».
«Российские части в районе Старицы и Волчанских Хуторов», — передает канал слова источника.
Отмечается что наступление развивается и близ Мелового-Хатнего, а украинские силы предпринимают безрезультатные попытки контратаковать.
Ранее стало известно, что руководство Вооруженных сил Украины (ВСУ) начало выводить солдат из подразделения ГУР «Центр Тимура» с волчанского направления. Поводом для этого послужили растущие потери в этом районе.