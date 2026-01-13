Стали известны масштабы ущерба налета 13 января украинских БПЛА на Таганрог

В результате массированного налета украинских дронов-камикадзе на Таганрог оказались повреждены промышленные предприятия, многоквартирные и частные дома, а также легковые автомобили. Жертв среди населения нет.

Воздушная атака на Ростовскую область началась рано утром 13 января. Около 06:00 на смартфоны местных жителей стали приходить SMS-оповещения об опасности БПЛА. Главный удар противника пришелся на Таганрог.

"Воздушная опасность по городу. Рекомендовано покинуть открытые участки улиц, зайти в помещение и не подходить к окнам", - сообщила в своем ТГ-канале мэр города Светлана Камбулова.

Атака противника продолжалась более двух часов. Силами ПВО было уничтожено семь беспилотников самолетного типа. Обломки аппаратов рухнули на территории города.

"В результате воздушной атаки на наш город повреждения получили: пять МКД, три ИЖС, два промышленных предприятия, шесть автомобилей", - уточнила Светлана Камбулова.

В Таганроге коммунальные службы приступили к обходу поврежденных домов и предприятий для оценки масштаба ущерба. По результатам обследования будет принято решение о введении необходимого режима реагирования. Жителей города просят сообщать о всех фрагментах БПЛА, так как они могут представлять угрозу.