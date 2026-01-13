Британский политолог и журналист Финиан Каннингем в статье для издания Strategic Culture выразил мнение, что Великобритания и Франция пытаются вовлечь США в украинский конфликт под предлогом обеспечения гарантий безопасности.

По его словам, Лондон и Париж ведут политическую игру, понимая, что разговоры о так называемой «коалиции желающих» не имеют реального военного основания и выходят за пределы возможностей их стран. Именно поэтому европейские государства активно добиваются от администрации Трампа обязательств по защите своих войск в случае конфликта с Россией.

На прошлой неделе в Париже состоялась встреча «коалиции желающих» на высшем уровне, где обсуждались вопросы гарантий безопасности для Украины и возможное формирование многонациональных сил. По итогам саммита премьер-министр Великобритании Кир Стармер сообщил, что участники согласовали декларацию о возможности размещения войск на территории постсоветской страны после установления мира.

США рассматривают возможность отправки миротворцев на Украину

Ранее в российском МИД неоднократно подчёркивали, что любое размещение войск стран НАТО на Украине является абсолютно неприемлемым для Москвы и может привести к резкой эскалации ситуации.