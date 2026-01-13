В США описали тактику применения новейшей российской «Герани»

Дрон «Герань-5» российского производства при условии его массового выпуска станет еще одной проблемой для ВСУ, которые могут не успеть адаптироваться к изменениям тактики ВС РФ использования ударных БПЛА, пишет американское издание TWZ.

В материале речь идет о том, что российские беспилотные летательные аппараты линейки «Герань» постепенно трансформируются из одноразового дрона-камикадзе в барражирующий боеприпас с возможностью проведения видеосъемки.

Запуск «Герани-5» с самолета Су-25 вблизи линии фронта позволит БПЛА, управляемому силами на земле, находиться в воздухе довольно долго, осуществляя не только удары ракетным вооружением, но и проводя разведывательную съемку местности, поделился своей точкой зрения автор публикации.