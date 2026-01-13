Российский экспериментальный подвижный грунтовый ракетный комплекс "Орешник" с баллистической ракетой средней дальности способен наносить гиперзвуковые удары по материковой части США, утверждает Military Watch Magazine.

По данным издания, недавние западные оценки указывают на то, что дальность действия ракеты, вероятно, составит около 5500 километров, в отличие от предыдущих оценок в 4000 километров.

"Дальность действия в 5500 километров позволяет ракете "Орешник" поражать цели в Вашингтоне, Чикаго и других крупных городах континентальной части США, если запуск осуществляется из арктических регионов России, что потенциально может способствовать стратегическому сдерживанию США", - пишет MWM.

Это обеспечивает России возможность нанесения обычных ударов по целям на территории США, поскольку "Орешник" может нести обычные боеголовки, в отличие от межконтинентальных баллистических ракет, оснащенных ядерными боеголовками.

К числу основных потенциальных целей, как утверждает Military Watch, могут относиться аэродромы, на которых базируются ценные самолеты, такие как авиабаза Уитман в Миссури, где базируются стратегические бомбардировщики B-2, а также крупные оборонные производственные объекты, такие как производство F-35 в Форт-Уэрте, Техас.

Ранее США планировали создать систему нанесения ударов обычными баллистическими ракетами по целям на всей территории России в рамках программы "Prompt Global Strike" ("Быстрый глобальный удар"), однако программа "Орешник" реализовала аналогичную возможность за несколько лет до того, как американская программа воплотилась в жизнь. Каждая ракета "Орешник" несет шесть гиперзвуковых планирующих боевых блоков, которые могут маневрировать и изменять вектор своего полета, что в сочетании с их чрезвычайно высокой скоростью делает их перехват чрезвычайно сложной задачей, отмечает издание.

Размещение ракеты, способной наносить гиперзвуковые неядерные удары по шести целям на территории США, является важным событием для стратегического баланса сил между двумя странами, подводит итог Military Watch Magazine.

Напомним, что в результате нанесения в ночь на 9 января Вооруженными силами РФ удара с применением подвижного грунтового ракетного комплекса "Орешник" выведен из строя Львовский государственный авиационно-ремонтный завод.