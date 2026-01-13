Страны Европейского союза (ЕС) разошлись в мнении по вопросу закупок оружия для Украины в рамках помощи в 90 млрд евро, пишет Politico.

ФРГ и Нидерланды считают, что часть суммы надо потратить на закупку вооружений американского производства, а Франция настаивает, что приоритет должен быть отдан европейским производителям, поделились подробностями авторы публикации.

Критики утверждают, что стремление Франции ввести строгий пункт "Покупай европейское" свяжет Киеву руки, говорится в статье.

В конце декабря официальный спикер МИД РФ Мария Захарова говорила о том, что руководство Европейского союза, решившее направить 90 млрд евро на подпитку киевского режима вместо развития Украины, заинтересовано только в бойне.