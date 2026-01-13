В Беларуси стартовала совместная штабная тренировка ВС

Совместная штабная тренировка Вооруженных Сил объявлена до конца рабочей недели в Беларуси. В оборонном ведомстве 13 января сообщили БЕЛТА, что она будет осуществляться под руководством начальника Генерального штаба - первого заместителя министра обороны Павла Муравейко.

Судя по заявлению министерства, ее цель состоит в выработке оптимального порядка применения группировок войск, а также воинских формирований и военизированных организаций при одном из возможных вариантов обострения обстановки, непосредственно связанного с угрозой военной безопасности Беларуси.