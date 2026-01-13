США впервые ударили по «наркосудну» на Карибах замаскированным самолетом

Соединённые Штаты в сентябре 2025 года впервые нанесли удар по судну с наркотиками в Карибском море с применением так называемого «секретного самолёта», замаскированного под гражданский. Об этом сообщила газета New York Times со ссылкой на источники в американской администрации.

По данным издания, операция была проведена Пентагоном с использованием воздушного судна, внешне не отличавшегося от гражданского. Боеприпасы при этом размещались внутри корпуса, а не под крыльями, что делало самолёт визуально неотличимым от обычного летательного аппарата. Как отмечает New York Times, подобная тактика вызывает вопросы с точки зрения международного гуманитарного права, поскольку в период вооружённых конфликтов запрещено выдавать военную технику за гражданскую для введения противника в заблуждение.

О нанесении удара 2 сентября заявил госсекретарь США Марко Рубио. Он сообщил, что американские военные поразили судно с наркотиками, вышедшее, по версии Вашингтона, из Венесуэлы. В Белом доме позже уточнили, что уничтоженная моторная лодка принадлежала «наркотеррористам» из группировки «Поезд Арагуа». В результате атаки, по официальным данным, погибли 11 человек.

Этот эпизод стал частью более масштабных действий США в регионе. Уже 3 января американские военные нанесли массированный удар по Венесуэле. В ходе операции были задержаны президент страны Николас Мадуро и его супруга Силия Флорес, которых вывезли в Нью-Йорк. Дональд Трамп заявил, что они предстанут перед судом по обвинениям в причастности к наркотерроризму и угрозе безопасности США. Мадуро и Флорес в суде заявили о своей невиновности.

В ответ Каракас потребовал срочного созыва заседания Совета Безопасности ООН. Верховный суд Венесуэлы временно возложил полномочия главы государства на вице-президента Дельси Родригес, которая позднее официально принесла присягу перед Национальной ассамблеей в качестве уполномоченного президента.

МИД России выразил солидарность с народом Венесуэлы, призвал освободить Мадуро и его супругу и предостерёг от дальнейшей эскалации. Аналогичные заявления сделали власти Китая, указав на нарушение международного права со стороны США. С резкой критикой американских действий также выступил МИД КНДР.