Новое супероружие России: гонка технологий и паника НАТО

Россия стремительно уходит вперед в развитии авиационного вооружения, пока противник лишь копается в «руинах» советской цивилизации и пытается слепить «вундерваффе» на основе старых технологий. Год начался с применения сразу двух новых БПЛА, в том числе наиболее современной «Герани-5». Как сообщает «Царьград», Москва опережает Киев и его союзников в гонке технологий, вызывая панику у НАТО.

Особенный «цветочек»

«Герань-5» собрана по нормальной аэродинамической схеме с четко выделенным фюзеляжем цилиндрического сечения, крыльями и хвостовым оперением. Особенность изделия — двухкилевой хвост, который придает ему запоминающийся облик. Общая масса составляет около 900 кг, а вес полезной нагрузки — до 90 кг. Дальность полета составляет до 1 тысячи км со скоростью, вероятно, в пределах около 600 км/ч.

По совокупности характеристик дрон представляет собой не столько беспилотник, сколько тактическую крылатую ракету или реактивный БПЛА. К нему относятся ракеты-дроны противника «Барс» и «Пекло». По облику можно отметить, что создавался дрон с максимальным упором на простоту изготовления и с точным пониманием требований нынешнего поля боя как по дальности, так и по весу боеголовки.

Прагматичный подход виден и в содержимом «Герани». Судя по обломкам, которые исследовали украинские специалисты, аппарат управляется полетным компьютером на базе гражданского микрокомпьютера Raspberry, за прием спутникового навигационного сигнала отвечает 12-канальная помехозащищенная антенна «Комета».

При крейсерской скорости в 600 км/ч против «Герани-5» полностью бесполезны мобильные огневые группы с пулеметами и автоматическими пушками. Кроме того, теряют эффективность FPV-перехватчики, которые сейчас часто сбивают «Герани» и «Герберы». Бороться с ней могут лишь сложные и малочисленные системы, вроде «Гепарда» и «Тунгуски», а также расчеты ПЗРК, которые используют дорогие ракеты.

Возвращение «грачей»

По информации украинской стороны, ВКС России изучают возможность применения штурмовиков Су-25 в качестве пусковой платформы для дронов «Герань-4» и «Герань-5». Для прославленного советского штурмовика, также называемого «грачом», это отличная новость — в современных военных условиях у него крайне мало шансов на выживание, а появление нового дальнобойного боеприпаса вновь сделает Су-25 полезной машиной.

У России есть запас этих штурмовиков, а также обученные и подготовленные летчики, техники и специалисты по обслуживанию. Сами «грачи» отличаются небольшой стоимостью летного часа и способны базироваться на грунтовых аэродромах.

«Теоретически, в кои-то веки, это может превратить практически бесполезный на современном поле боя кабрирователь в неплохую ударную платформу, способную с малой высоты запускать высокоточные боеприпасы по целям в тылу противника, не подставляясь при этом под его ПВО и ПЗРК», — отметил канал «Военный осведомитель».

Иранский первоисточник

Отмечается, что «Герань-5» больше всего похожа на иранский реактивный беспилотник «Каррар». Точной копией российский дрон назвать нельзя, однако концептуальное сходство у них есть. Как отметил научный сотрудник Центра анализа стратегий и технологий, специалист по вооружённым силам Ирана Юрий Лямин, изначально иранское оружие разрабатывалось как мишень, на котором тренировались расчеты ПВО.

«Иранцы быстро начали его использовать для самых разных задач, к нему и бомбы стали подвешивать, и даже устанавливать ракеты. Сама конструкция этого дрона предполагала возможность превращения его в ударную крылатую ракету путем установки боевой части и, кроме того, в носитель самостоятельных средств поражения», — объяснил Лямин.

Он отметил, что известны модификации «Каррара», которые не только оснащаются ракетами «воздух-воздух», а полноценными зенитными ракетами от ЗРК «Маджид». В результате дрон стал простой в производстве многоцелевой летающей платформой.

Эта концепция открывает возможность создания «летающей матрешки», которая будет состоять из Су-25 и дрона «Герань-5», который сам уже будет нести зенитную ракету. Дрон с ракетой класса «воздух-воздух» может использоваться и для борьбы с вражескими самолетами.

Провал «Фламинго»

На фоне стремительного и гибкого развития российских ракетных и дроновых программ показательным стал провал британо-украинской программы по выпуску гигантской крылатой ракеты FP-5 «Фламинго». Украинцам удается производить и даже запускать отдельные ракеты, однако массовым производство не стало. Кроме того, они легко сбиваются системами ПВО.

Руководство украинской фирмы Fire Point, через которую британцы легализовали свою разработку, дало интервью The Wall Street Journal. Выяснилось, что создатели «Фламинго» продолжают искать ответы на возникшие проблемы в советском опыте. Одним из ключевых консультантов проекта является 92-летний специалист, работавший в советской ракетной программе, а сама глава компании Ирина Терех призналась, что изучает руководства по созданию советских ракет, которые находятся в свободном доступе в интернете.

Ситуация показывает, что военный конфликт — не просто состязание в упорстве и ресурсах, но и перманентная гонка технологий. И сейчас российская армия имеет весомое преимущество в развитии дальнобойных средств поражения. Противник же только запнулся в создании систем, на которые возлагал большие надежды.