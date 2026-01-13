Новости СВО сегодня: удар «Иглы» и «пиар-акция» ВСУ

В Минобороны РФ сообщили об успешных операциях российских сил в Харьковской области. «Рамблер» собрал главные заявления российских военных к утру вторника, 13 января.

Операция «Иглы» и «Тора»

Военнослужащие 3-й мотострелковой дивизии ВС РФ отразили воздушный налет ВСУ, сообщили в Минобороны России. В отражении атаки приняли участие расчеты переносных зенитных ракетных комплексов «Игла», экипажи зенитных ракетных комплексов «Тор», мобильные огневые группы и бронетанковая техника.

Несколько беспилотников ВСУ были сбиты методом воздушного тарана операторами FPV-дронов. Всего в ходе операции было уничтожено несколько десятков ударных украинских дронов.

Операции в Харьковской области

Операторы FPV-дронов ВС РФ уничтожили аппаратуру связи и ретрансляторы ВСУ в Харьковской области, сообщили в Минобороны. В операции принимали участие военнослужащие 11-го армейского корпуса группировки войск «Север».

Кроме того, операторы беспилотников группировки «Запад» уничтожили замаскированный опорный пункт с живой силой ВСУ в Купянском районе Харьковской области.

Удар «Ланцета»

Российские военные уничтожили мобильную группу подвоза боеприпасов и материальных средств ВСУ в Харьковской области, сообщили в Минобороны РФ. Цель была поражена барражирующим боеприпасом «Ланцет».

Место скопления автомобильной техники ВСУ было обнаружено разведывательным беспилотником «Зала». Координаты цели были переданы ударному расчету «Ланцета». Оператор дрона отправил его на десятки километров в тыл ВСУ, произвел захват цели и точечно ее поразил.

Операция Су-25

Штурмовики Су-25 сорвали ротацию подразделений ВСУ, сообщили в Минобороны России. Операция была проведена в зоне ответственности группировки «Восток».

Экипажи штурмовой авиации нанесли удары по украинским подразделениям, не позволив им сменить позиции. Удары наносились парами с малых высот, это обеспечило высокую точность и эффективность, подчеркнули в Минобороны.

ВС РФ пресекли «пиар-акцию» ВСУ

В Минобороны РФ сообщили, что российские войска ликвидировали группу солдат ВСУ, направленную под Красноармейск для «пиар-акции» с флагом Украины. Об этом сообщает ТАСС. Солдаты ВСУ должны были снять видео с украинским флагом на подконтрольной российским подразделениям территории.

Уничтожение казарм ВСУ

Российские военные уничтожили склады дронов дальнего действия ВСУ и казармы операторов украинских беспилотников. Об этом сообщили «Аргументы и факты» со ссылкой на Telegram-канал «Северный ветер».

Операция была проведена в районе города Шостка Сумской области. В сообщении отмечается, что штурмовики ВС РФ продвинулись в Сумском районе на десяти участках и в Краснопольском на трех участках.