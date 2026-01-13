Атаки ВСУ 13 января: какие регионы РФ оказались в опасности

Вооруженные силы Украины (ВСУ) сегодня ночью и утром атаковали беспилотниками несколько регионов России, есть пострадавший. Какие области оказались под ударом, разбирался «Рамблер».

По данным Минобороны России, дежурными средствами ПВО с 23:00 12 января до 7:00 13 января было уничтожено 11 украинских беспилотников самолетного типа. При этом семь дронов было сбито над территорией Ростовской области, по одному над территориями Белгородской, Курской, Орловской областей и Крымом.

Нападение на Таганрог

В Ростовской области беспилотниками были атакованы Таганрог и Красносулинский район, жертв и пострадавших нет, но повреждены здания, газовые коммуникации и автомобили. Об этом рассказал в своем Telegram-канале губернатор региона Юрий Слюсарь.

«По предварительным данным, в Таганроге разрушения получили промобъект, жилые дома, подводящие газовые коммуникации и легковые автомобили. (…) На 08:32 отбой беспилотной опасности по Ростовской области», — пояснил он.

Липецкая область

В ночь на 13 января губернатор Липецкой области Игорь Артамонов сообщил в своем Telegram-канале о нападении Вооруженных сил Украины на Елец, в результате которого есть пострадавший.

«Один человек пострадал во время налета БПЛА на Елец. Он получил осколочное ранение. Ему оказана необходимая помощь», — заявил глава региона.

Губернатор также особо отметил работу медиков, которые не остановились даже тогда, когда машина скорой помощи оказалась под ударами обломков и получила повреждения, и продолжили движение к пострадавшему.

«Елецкие пожарные оперативно ликвидировали возгорания в нескольких частных домах. Пожары начались после падения обломков БПЛА. Также повреждено остекление в трехэтажном жилом доме и ряде частных домов», — рассказал о последствиях атаки глава региона.

Ранее Киев неоднократно объявлял об ударах по целям на территории РФ, в том числе в приграничных и удаленных от линии соприкосновения войск регионах. Среди наиболее резонансных случаев — атака беспилотников на кафе и гостиницу в Херсонской области в новогоднюю ночь, которая привела, по данным СК РФ, к гибели 29 человек.