Эксперт: "Орешник" выявил бессилие Patriot перед гиперзвуковыми ракетами

Российский ракетный комплекс с гиперзвуковой ракетой "Орешник" продемонстрировал принципиальную уязвимость и неспособность современных систем противоракетной и противовоздушной обороны (ПРО-ПВО) НАТО, включая американский Patriot, гарантированно перехватывать оружие такого класса. Об этом в беседе с ТАСС заявил военный эксперт Института права и национальной безопасности РАНХиГС Александр Степанов.

"Возможность последней версии модернизированных ракет-перехватчиков PAC-3 составляет чуть более 6 тыс. км/ч, что говорит о более чем двукратном превосходстве боевой части "Орешника" над самыми современными зенитными управляемыми ракетами их ключевого производителя - ВПК США", - отметил эксперт.

По его словам, неангажированные западные и украинские источники фиксировали скорость боевых блоков на финальном этапе около 13 тыс. км/ч. Это, наряду с их способностью разделяться и маневрировать по сложной траектории, делает перехват практически невозможным для существующих систем.

"Без ликвидации технического отставания в сфере гиперзвука комплексы ПРО-ПВО, стоящие на вооружении стран НАТО, не способны эффективно противодействовать российскому гиперзвуковому оружию", - отметил Степанов.

Эксперт добавил, что удар "Орешником" по Львовскому авиационно-ремонтному заводу в ночь на 9 января нанес критический удар по военно-воздушному потенциалу ВСУ. На предприятии осуществлялись ремонт и обслуживание авиатехники, включая истребители F-16 и МиГ-29, а также производились ударные беспилотники, применявшиеся для атак по территории России. По мнению Степанова, уничтожение этого ключевого промышленного и ремонтного кластера практически лишает Украину возможности материально-технического сопровождения остатков своей авиации.

Гиперзвуковое оружие, заключает эксперт, меняет саму физику противовоздушной обороны, ставя перед западным ВПК сложнейший технологический вызов, требующий преодоления отставания в целом комплексе областей - от материаловедения до устойчивой к высокотемпературному воздействию радиоэлектроники и систем наведения.