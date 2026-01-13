Уличная камера зафиксировала прилет "Искандера" по ТЭЦ-5 в Харькове

В Сети появилось видео удара ОТРК "Искандер" по ТЭЦ-5 в Харькове, который зафиксировала уличная камера.

Энергетический объект подвергся массированной атаке. На кадрах видно взрыв и последующий прилет ракеты.

По данным координатора николаевского подполья Сергея Лебедева, всего было три ракетных попадания по теплоцентрали. А в ходе второй волны цель поразили беспилотники "Герань-2". Харьковская ТЭЦ-5 обеспечивает электроэнергией городскую и промышленную сети, отвечает за теплоснабжение значительной части Харькова.

"В условиях прифронтового региона подобные объекты играют роль энергетического и логистического стабилизатора, а их вывод из строя оказывает влияние не только на быт, но и на работу промышленных и военных предприятий", - отмечает Лебедев.

По данным мониторинговых ресурсов, ВС России в ночь на 13 января нанесли массированный удар по территории Украины. В нем задействовали около 20 ракет ОТРК "Искандер". Помимо Харькова были поражены цели в Киеве и ряде других регионов.