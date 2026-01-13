Российские военные уничтожили диверсантов ВСУ под Гуляйполем

Российские бойцы уничтожили диверсантов ВСУ в укрепленном здании под Гуляйполем. Как сообщает aif.ru, военный эксперт Андрей Марочко рассказал о хитрой тактике ВС РФ, которая заставляет противника чувствовать себя уязвимыми даже в хорошо укрепленных помещениях.

Операцию провели солдаты группировки «Восток» на восточной окраине Гуляйполя. В ходе разведки они обнаружили диверсионную группу ВСУ из 225-го отдельного штурмового полка, которые укрылись в здании.

Российские бойцы сперва заблокировали противника, лишив его возможности к отступлению, а после закинули в укрытие противотанковую мину. Четыре боевика были уничтожены, а забросивший мину боец не пострадал.

Марочко отметил, что ручные гранаты не обладают мощью, достаточной для разрушения здания или даже поражения противника за стеной.

«Поэтому противотанковые мины здесь применяются вполне эффективно. Противник уничтожается со стопроцентной гарантией, и наши военнослужащие уже неоднократно действовали подобным образом», — добавил эксперт.

Марочко подчеркнул, что случай в Гуляйполе является не единичной импровизацией, а частью общей тенденции. ВС РФ постоянно адаптируются, а подразделения находят новые способы применения вооружения для решения конкретных тактических задач.

При этом один из самых важных итогов таких действий — деморализующий эффект. Когда стандартное укрытие перестает быть надежным, то это серьезно бьет по уверенности личного состава. Одновременно с этим применение мощных боеприпасов в ближнем бою сопряжено с опасностью для самого атакующего, однако Марочко заметил, что опыт российских бойцов сводит риски к минимуму.