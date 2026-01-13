Стали известны масштабы ущерба налета 13 января украинских БПЛА на Таганрог

В результате воздушной атаки на Таганрог повреждения получили 5 многоквартирных домов, 3 частных дома, 2 промышленных предприятия, 6 автомобилей.Об этом в своем телеграм-канале написала глава города Таганрога Светлана Камбулова.

© Российская Газета

— Все оперативные службы находятся на месте происшествия и продолжают свою работу по ликвидации последствий атаки. Рабочая группа начинает обход повреждённых домов для оценки масштаба ущерба. По результатам обследования будет принято решение о введении необходимого режима реагирования. Сейчас первоочередная задача – оперативно устранить последствия в жилых помещениях, — говорится в сообщении.