Над регионами России сбили еще больше десятка дронов ВСУ

Дежурные средства ПВО сбили за ночь над регионами России 11 украинских беспилотников. Об этом утром во вторник проинформировало министерство обороны РФ.

Атака была отражена в период с 23:00 12 января до 07:00 мск 13 января.

Большая часть беспилотников – семь единиц – были уничтожены в небе над Ростовской областью.

По одному вражескому дрону перехватили и ликвидировали над территориями Белгородской, Курской и Орловской областей, а также над Крымом.