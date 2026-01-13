Более 150 мирных жителей России стали жертвами обстрелов со стороны ВСУ в новогодние праздники. Об этом сообщил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.

«За период с 1 по 11 января 2026 года от действий ВСУ пострадали как минимум 152 мирных жителя: ранения получили 107 человек, погибли 45 гражданских жителей, в том числе 3 детей», — заявил Родион Мирошник. Его слова передает ТАСС.

Он отметил, что украинские формирования чаще всего использовали для атак ударные беспилотники. Наибольшему числу обстрелов, по его словам, подверглись объекты в Белгородской, Херсонской и Курской областях.

Что делать, если увидели беспилотник: как защитить себя и близких

Мирошник выделил несколько инцидентов, включая удар по кафе в Хорлах, где погибли 29 человек. Всего за указанный период по территории России было выпущено не менее 4,1 тысячи различных боеприпасов.

Потери ВСУ с начала специальной операции составили почти полмиллиона военнослужащих, а подготовленное натовскими инструкторами контрнаступление не достигло целей. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу, пишет «360.ru».Он отметил, что США намерены выделить Киеву около 61 миллиарда долларов, причем большая часть средств останется в американском ВПК. Шойгу добавил, что Россия будет и далее совершенствовать свою армию соразмерно угрозам для решения задач спецоперации.