На Украине рассказали о российской «Герани» с «Вербой»

Российские дроны-камикадзе «Герань-2» начали оснащать современными переносными зенитными ракетными комплексами (ПЗРК) «Верба» для борьбы с авиацией противника. Об этом пишет «Российская газета».

Издание обратило внимание на заявление украинской разведки, в котором рассказали о новой «Герани». Утверждается, что установленный над корпусом ПЗРК перед запуском дрона взводят. Также зенитный беспилотник оснастили широкоугольной камерой и модемом для прямой связи с оператором. Благодаря этому специалист может дистанционно подготовить «Вербу» к стрельбе при обнаружении воздушной цели.

При этом «Герань-2» сохранила термобарическую боевую часть весом 50 килограммов, которая позволяет поразить наземный объект после выстрела из ПЗРК. Камера беспилотника дает возможность оператору точно наводить аппарат на цель.

На Украине сообщили о рекордном прилете «Искандеров»

ПЗРК «Верба» приняли на вооружение в 2014 году. Комплекс получил головку самонаведения с повышенной чувствительностью, которая обеспечивает увеличенную дальность захвата. Максимальная дальность поражения целей составляет около 6000 метров.

В ноябре холдинг «Высокоточные комплексы» заявил, что «Верба» занимает лидирующие позиции в мире среди вооружений аналогичного вида. К такому выводу пришли, проанализировав опыт боевого применения ПЗРК в ходе СВО.