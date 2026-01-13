NI: Трамп может отобрать оружие у Венесуэлы и отправить его на Украину

Эксперты допускают возможность передачи списанного венесуэльского военного оборудования Украине в случае политических изменений в Каракасе. Об этом сообщает издание The National Interest со ссылкой на аналитиков.

«Поддерживать работоспособность этого оборудования без российской поддержки практически невозможно. Эксперты предполагают, что значительная часть арсенала может быть списана, продана или выведена из строя», — отмечает агентство Euromaidan Press. Их слова передает The National Interest.

По мнению аналитиков, Вашингтон может быть заинтересован в постепенном разоружении Венесуэлы и переходе ее армии на американские военные системы. В этом случае устаревшая техника, включая бронемашины и системы ПВО, может стать излишней для Каракаса.

Трамп пригрозил нефтегиганту запретом работать на рынке Венесуэлы

При гипотетической смене режима часть такого оборудования теоретически может быть направлена на поддержку Украины. Отмечается, что нынешняя администрация США проявляет меньшую склонность к подобным шагам по сравнению с предыдущей.

Политолог Малек Дудаков считает маловероятным, что президент США Дональд Трамп помилует или освободит лидера Венесуэлы Николаса Мадуро, пишет «Ридус». Эксперт заявил, что позиции России и Китая по этому вопросу не окажут влияния на решение Вашингтона, несмотря на их осуждение действий США. При этом Дудаков отметил, что предстоящий судебный процесс будет громким, но не исключил возможности оправдательного приговора по делу Мадуро.