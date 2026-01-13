В Британии назвали условие отправки войск на Украину

Главный маршал авиации Великобритании, начальник штаба обороны вооруженных сил страны Ричард Найтон назвал условие отправки войск на территорию Украины после окончания боевых действий в рамках гарантий безопасности. Об этом сообщает Sky News.

Он заявил, что британские войска не будут развернуты на Украине после заключения мирного соглашения, если не будет уверенности в их безопасности.

Ранее стало известно, что глава Минобороны Великобритании Джон Хили едва не оказался под ударом «Орешника» — по пути в Киев он находился неподалеку от места удара этой ракетой. Как говорится в материале The Sun, он «чуть не попал в беду» под Львовом.