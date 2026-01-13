Украинский конфликт может завершиться в 2026 году, допустил военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин. Шансы окончания специальной военной операции он оценил в беседе с «Лентой.ру».

Ранее бывший глава МИД Украины Дмитрий Кулеба выразил мнение, что украинский конфликт не удастся завершить в 2026 году, но огонь может быть прекращен.

По словам военного эксперта, развязка зависит от российских бойцов и командиров, а также от того, каким будет мирный план.

В Британии отвергли скорое завершение конфликта на Украине

«У нас свои есть предложения. Если эти предложения будут учитываться в связи с тем, что мы наступаем, тогда вполне вероятно, что прогноз Кулебы не оправдается. Я думаю, что в любом случае перемирия, которое позволит киевскому режиму поднабрать силенок, перевооружиться и начать все сначала, не будет, а вот мир, если он будет на наших условиях, возможен. В общем-то, у меня хорошие ожидания на этот год», — поделился Дандыкин.

До этого президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что украинский лидер Владимир Зеленский угробил цветущую часть Европы и добьет ее окончательно, если не будет достигнута договоренность о завершении украинского конфликта.