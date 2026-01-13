В США восхитились российским «Орешником»

Американский телеканал CNN сообщил о характеристиках российской баллистической ракеты «Орешник». По данным издания, ее гиперзвуковая скорость и траектория полета делают ее практически неуязвимой для систем ПВО Украины.

«Ракета „Орешник“ движется быстрее большинства современных ракет, ее скорость оценивается в 13000 км/ч. Это делает ее практически неуязвимой для имеющихся у Украины систем ПВО», — отмечается в материале CNN.

Как указывает CNN, отличительной особенностью ракеты является способность нести несколько боеголовок. От основного снаряда на гиперзвуковой скорости могут отделяться до шести многоцелевых боеголовок, каждая из которых наводится на конкретную цель.

Минобороны сообщило о цели удара «Орешника» во Львовской области

Этот тип ракет был разработан для доставки ядерного заряда и считается редким и дорогостоящим. Аналитики телеканала проводят параллели между данной технологией и разработками времен холодной войны.

Публичная реакция на недавние удары ракетами «Орешник» оказалась более сдержанной по сравнению с первыми применениями, что эксперты связывают с привыканием и отсутствием яркой визуализации, пишет «Царьград». При этом аналитики отмечают существенную разницу в траекториях атак по Днепропетровску и Львову, где боеголовки осуществили заход с разных сторон и под более плоским углом. Подобная тактика, затрудняющая работу систем ПВО, указывает на высокую гибкость применения данного оружия против различных стратегических целей.