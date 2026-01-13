Минобороны сообщило о цели удара «Орешника» во Львовской области

Российский ракетный комплекс «Орешник» 9 января нанес удар по авиационно-ремонтному заводу во Львове. Об этом сообщает министерство обороны России.

На Львовском государственном авиационно-ремонтном заводе ремонтировалась и обслуживалась авиационная техника Вооруженных сил Украины (ВСУ), в том числе переданные Киеву Западом истребители F-16 и МиГ-29. Кроме того, на предприятии изготавливались ударные беспилотники большой и средней дальности, которые использовались для ударов по гражданским объектам в глубине территории Российской Федерации.

«Орешник» бьет все ближе к границам НАТО, Европа в ужасе

Министерство обороны РФ уточнило, что «Орешник» поразил производственные цеха, складские помещения с готовыми беспилотниками и инфраструктуру заводского аэродрома.

9 января в Минобороны РФ сообщили о массированном ударе, в том числе «Орешником», по критическим объектам Украины. По данным ведомства, это стало ответом на попытку атаки резиденции президента России Владимира Путина в Новгородской области в ночь на 29 декабря 2025 года.

