Заместитель постоянного представителя США при ООН Тэмми Брюс назвала применение Россией баллистической ракеты «Орешник» «опасной эскалацией» конфликта на Украине. Об этом она заявила на заседании Совета Безопасности ООН в Нью-Йорке, следует из стенограммы открытого заседания, размещенной на сайте организации.

«Россия предприняла новые атаки на Украину, включая запуск своей баллистической ракеты „Орешник“, способной нести ядерное оружие, нацеленной на район Украины, расположенный недалеко от границы с Польшей и НАТО», — заявила зампостпреда США при ООН. По ее мнению, это является очередным этапом «эскалации», носящей опасный и необъяснимый характер.

«Орешник» бьет все ближе к границам НАТО, Европа в ужасе

В ночь на 9 января украинские средства массовой информации сообщили о применении Россией боеприпаса «Орешник» по территории Украины. По данным журналистов, звуки взрывов фиксировались во Львове и Киеве.

Впоследствии Минобороны РФ подтвердило факт использования «Орешника», напоминает «Национальная служба новостей». В ответ на удар, нанесенный киевским режимом по резиденции президента Российской Федерации в Новгородской области, Вооруженные силы России провели масштабную атаку с применением высокоточного дальнобойного вооружения, в том числе ракетного комплекса «Орешник». Под ударами оказались критически важные объекты украинской инфраструктуры: предприятия по производству беспилотных летательных аппаратов, а также объекты энергетического комплекса, обеспечивающие функционирование оборонно-промышленного сектора, пишет RT.