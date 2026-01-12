В Белоруссии рассказали, что НАТО ведет активную разведку у границ страны

Разведывательные самолеты НАТО в течение прошедших 7 суток совершили 16 вылетов у границ Белоруссии, пишет пресс-служба Минобороны республики в Telegram-канале.

В понедельник, 12 января, министр обороны Белоруссии Виктор Хренин рассказал, что белорусские вооруженные силы отслеживают происходящее в воздушном пространстве у границ республики, в том числе «самолеты, которые постоянно, ежесуточно ведут разведку».

«В период с 5 по 11 января зафиксировано по крайней мере 16 самолето-вылетов разведывательной авиации стран-членов НАТО в отношении республики», — пояснили в пресс-службе.

В ведомстве уточнили, что в течение 2025 года в отдельные дни авиация стран НАТО совершала 10-12 вылетов с целью ведения воздушной разведки в отношении Белоруссии.

Ранее Хренин сообщил, что под видом усиления защиты Европы и разного рода псевдооборонительных учений странами НАТО «формируется бронированный кулак, явно создаваемый не для защиты».

По его словам, альянс активно ведет разведку, наращивает военное присутствие в регионе, проводит масштабные учения.