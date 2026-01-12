В Брянской области при атаке ВСУ погиб мирный житель

В результате атаки дрона ВСУ в Брянской области погиб мирный житель
В результате атаки украинского FPV-дрона в Брянской области погиб мирный житель, сообщил губернатор региона Александр Богомаз.
По его словам, украинский дрон целенаправленно атаковал движущийся гражданский автомобиль в селе Страчово Суземского района.
«В результате террористической атаки, к сожалению, погиб мирный житель», — написал Богомаз в Telegram-канале.
Ранее в Славянске-на-Кубани обломки беспилотного летательного аппарата повредили крышу частного жилого дома.