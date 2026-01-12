Зеленский заявил о подготовке Россией массированного удара по Украине

Президент Украины Владимир Зеленский предупредил о подготовке Россией нового массированного удара по территории страны. Об этом он заявил в ходе своего вечернего обращения, ссылаясь на данные разведки.

Как сообщил глава государства, при атаке планируется задействовать ракеты и беспилотники для истощения украинской системы противовоздушной обороны (ПВО). Он уточнил, что удар может быть нанесен «в ближайшие дни».

Ранее военный эксперт Владимир Попов допустил групповые удары ракетным комплексом «Орешник» по Украине. По его мнению, они могут произойти в скором времени.

9 января по Украине был нанесен один из самых масштабных ударов с применением «Орешника». Он стал ответом на попытку Киева поразить резиденцию главы России Владимира Путина в Новгородской области, предпринятую в ночь на 29 декабря 2025 года.