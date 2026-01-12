Авиация НАТО совершила 16 вылетов для разведки в Белоруссии

Самолеты стран-членов НАТО в течение прошедших семи суток совершили 16 вылетов для разведки целей на территории Белоруссии. Об этом сообщило Минобороны республики в Telegram.

Уточняется, что в период с 5 по 11 января ведомство зафиксировало не менее 16 вылетов разведывательной авиации стран Североатлантического альянса.