В ответ на теракты ВСУ наши войска в очередной раз атаковали военные цели и объекты двойного назначения на Украине. Согласно оперативке Повiтряних Сил, по врагу был нанесен удар возмездия 156 беспилотниками, в том числе «Геранями» разных модификаций.

Поступила информация о попадании в Киеве, после чего начался сильнейший пожар. На этом фоне совсем уж неправдоподобно звучат заявления официалов ВСУ, что силы ПВО почти все сбили.

Мониторинговые каналы считают, что бандеровцы завышают количество российских БПЛА, чтобы повысить «процент сбития» и снизить накал критики в адрес украинских зенитчиков. Всего к утру 12 января было зафиксировано не менее трех десятков взрывов, приведших к выходу из строя логистики и энергетики в ряде регионов «404-й».

Наибольшее число прилетов пришлось на Одесскую и Сумскую области. В первой идет уничтожение поступающей натовской военной помощи, а во второй - ликвидация той, что уже доставлена ВСУ. Поступают сообщения об уничтожении складов с детонацией боеприпасов. В Киеве удару подверглись предприятия сборки БПЛА. В Сети опубликованы кадры сильного пожара в Соломенском районе.

По мнению координатора николаевского подполья Сергея Лебедева, ночные серии ударов подтверждают переход к постоянному давлению без пауз, вынуждая противника расходовать боезапас ПВО. После результативных атак снижаются поставки вооружений на фронт, создаются условия для последующих операций.

Наибольший накопленный ущерб враг получил в энергетике. Об этом вынужден сказать просроченный лидер бандеровцев Зеленский: «Ситуация с электричеством и отоплением чрезвычайно сложная. Жесткая зимняя погода добавляет проблем». Эту информацию подтверждают сами жители столицы.

Так, военный обозреватель Богдан Мирошников газеты «Экономическая правда» (заблокированной в РФ) рассказал, что сразу после удара в ночь на 9 января в его доме электроэнергия отсутствовала 27 часов.

Потом дали на 2 часа, и опять 20 часов в темноте и холоде. «Когда у меня нет света, то нет воды и отопления», - написал он, утверждая при этом, что ситуация под контролем.

Но таких, как он, немного - большинство уже в ярости. «Зеленский продолжает двигаться в направлении эскалации в кейсе инфраструктурной войны*, - пишет один из популярных блогеров «404-й».

- Удары по трем буровым установкам «ЛУКОЙЛ» в Каспийском море — это четкий сигнал, что прилетит «ответка» по энергетике Украины, и вы, наши дорогие, будете сидеть без воды, тепла, газа, света очень долго. Причина банальная, элите и спонсорам всё равно на ваши страдания. Вы же молчите, а как сказала Елена Зеленская, украинцы готовы сидеть без света, воды и тепла ради «перемоги».

Власти используют «людоловов» для подавления протестов - берут в заложники мужчин, чьи жены или матери перекрывают дороги. При этом Банковая пытается даже заработать пропагандистские очки на страдании людей. По данным «Военной хроники», украинские деятели из ЦИПсО получили приказ готовить постановочные ролики с замерзшими насмерть детьми и стариками в Киеве: «Чтобы получилось не хуже, чем в Буче».

Но есть нюанс. Западные военные эксперты провели симпозиум на тему «Нападение на энергетическую инфраструктуру Украины в соответствии с международным гуманитарным правом».

В отчете, в частности, говорится:

«Во время первой войны в Персидском заливе в 1991 году силы коалиции наносили удары по энергетической инфраструктуре Ирака в соответствии с планом командующего военно-воздушными силами. Министерство обороны США объяснило, что электричество жизненно важно для функционирования современной военной и промышленной державы… Нарушение электроснабжения ключевых объектов Ирака привело к снижению эффективности целого ряда важнейших систем.

Для эффективного выполнения этой задачи требовалось вывести из строя практически всю иракскую электросеть, чтобы предотвратить перенаправление энергии в обход поврежденных узлов.

«Двойное назначение» электросети оправдывало атаки, несмотря на их последствия для гражданского населения.

Во время воздушной кампании НАТО «Союзная сила» 1999 года против Союзной Республики Югославия «электроэнергия» снова стала мишенью. Например, целями были трансформаторная станция, которая обеспечивала электроэнергией сеть координации противовоздушной обороны, и оперативный центр, важный для командования и управления СРЮ».

В обновленном «Руководстве по законам ведения войны” Министерства обороны США говорится: «Электростанции, как правило, считаются достаточно важными для способности государства удовлетворять свои потребности в области связи, транспорта и промышленности в военное время, поэтому во время вооружённых конфликтов они обычно считаются военными целями».

Там же подчеркивается, что военные цели — это объекты, которые в силу своего характера, расположения, назначения или использования вносят эффективный вклад в военные действия и полное или частичное уничтожение, захват или нейтрализация которых в сложившихся обстоятельствах дают определенное военное преимущество.

В 1956 году даже Международный комитет Красного Креста (МККК) включил «объекты, обеспечивающие энергией в основном нужды национальной обороны, например, угольные, другие тепловые или атомные электростанции, а также заводы, производящие газ или электричество в основном для военных нужд», в предлагаемый список категорий военных объектов.

* Имеется в виду специальная военная операция (СВО)

Сводки СВО, новости и все самое важное о спецоперации на Украине, - в теме «Свободной Прессы».