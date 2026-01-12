Индия пояснила принципы закупки оружия

Оборонные закупки Индии и политика в отношении выбора поставщиков военной техники не носит идеологического характера. Такое заявление сделал первый замглавы иностранных дел (МИД) Индии Викрам Мисри, передает РИА Новости.

Он пояснил, что подход Индии определяется национальными интересами.

«Если мы собираемся закупать продукцию за рубежом, а не производить ее на месте, мы смотрим, где в мире мы можем получить ее наиболее удобным способом», — добавил он.

Таким образом Мисри прокомментировал заявление канцлера ФРГ Фридриха Мерца о том, что Берлин хочет усилить сотрудничество с Нью-Дели в вопросах безопасности, чтобы уменьшить зависимость Индии от России.

В ноябре газета The Times of India сообщила, что Минобороны Индии одобрило закупку для Военно-воздушных сил пяти дивизионов зенитных ракетных систем С-400 и ракет к ним у России. Также в планы индийского военного ведомства входит приобретение перехватчиков дальностью 100, 200, 250 и 380 километров.