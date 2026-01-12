Украину предупредили о групповых ударах «Орешником»

Украина вскоре может подвергнуться новым ударам российского ракетного комплекса «Орешник». Такое мнение высказал военный эксперт, заслуженный военный летчик, генерал-майор Владимир Попов в разговоре с «МК».

Он указал, что «Орешник» хорошо отработал по заданным ему целям и координатам во время атаки во Львовской области, допустив, что в будущем по Украине могут быть нанесены групповые удары.

«Конечно, хотелось бы, получить результат более массированного применения, то есть не одиночного пуска, а группового — трех-пяти ракет. Но пока это задача на завтрашний день. Впрочем, думаю, ждать долго не придется», — считает аналитик.

Он также отметил, что этот удар стал предупреждением для Польши и Румынии, которые «очень рьяно выслуживаются перед НАТО». По словам Попова, применение «Орешника» стало сигналом для этих стран о том, с чем они могут столкнуться в случае появления их войск на Украине, а также нападения НАТО на Россию.

«Орешник» вывел из строя Львовский авиаремонтный завод

Ранее стало известно, что в результате удара «Орешника» по Львову, нанесенного 9 января, был выведен из строя Львовский государственный авиационно-ремонтный завод. По данным Минобороны России, на этом заводе собирали беспилотники, которые применяли для ударов по российской территории, а также ремонтировали и обслуживали самолеты украинской армии, в том числе переданные западными странами F-16 и МиГ-29.