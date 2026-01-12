Власти Одессы заявили об атаке беспилотников по двум морским судам

Беспилотник атаковал танкер под флагом Панамы в районе порта Одессы. Об этом сообщила одесская областная военная администрация.

По ее данным, танкер ожидал захода в порт для загрузки растительного масла. В результате атаки БПЛА пострадал один человек.

Также под удар попало судно под флагом Сан-Марино, которое выходило из порта с грузом кукурузы.

10 января вице-премьер по восстановлению Украины Алексей Кулеба обвинил Россию в том, что она якобы атаковала гражданские суда в Черном море. По его информации, во время захода в порт Черноморска для загрузки зерном ударный беспилотный летательный аппарат попал в судно под флагом Сент-Китс и Невис, а возле порта Одессы было поражено судно под флагом Коморских островов, перевозившее сою.

2 января профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен заявил, что удары по транспортной и портовой инфраструктуре Одессы стали ответом России на обстрел гражданских кораблей со стороны Украины. По его словам, это решение было таким же предсказуемым, как и «освобождение Москвой этого города» в том случае, если не будет достигнуто мирное соглашение.