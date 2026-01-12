Командование ВСУ в ходе зимней кампании 2026 года намерено максимально затянуть боевые действия, используя тактику измора и концентрируя резервы на критических участках.

Как сообщил в интервью изданию NEWS.ru директор Музея войск противовоздушной обороны (ПВО), военный эксперт и историк, полковник в отставке Юрий Кнутов, основной целью украинской стороны под Купянском является отвлечение российских сил для подготовки новых оборонительных рубежей.

«Что касается ВСУ, то они будут стремиться за

тянуть боевые действия, как это происходит сейчас в районе Купянска, бросая туда, как в мясорубку, бригаду за бригадой», — пояснил Юрий Кнутов.

По его словам, украинское командование хочет оттянуть российские войска под Купянск, чтобы успеть создать новые линии обороны на подступах к Харькову.

"Таким образом противник пытается не только сдержать наше продвижение, но и измотать наши войска", - объяснил эксперт.

Он допустил, что такую же тактику ВСУ могут использовать и в Орехове, так как Запорожье тоже представляет ценность для Украины, особенно в переговорном процессе.

При этом аналитик указал, что реализация этих планов для Украины осложняется катастрофической нехваткой личного состава.