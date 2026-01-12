Военный высказался о возможностях российских ПВО сбивать умные бомбы ВСУ

У российских средств противовоздушной обороны (ПВО) получается сбивать умные авиабомбы Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщил военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.

Об этом специалист рассказал в беседе с «Лентой.ру».

«Эти бомбы есть французские и американские у ВСУ. Они совершенствуются. Они применяются из самолетов, но могут стрелять и с установок с земли. Мы сбиваем их постоянно, регулярно. Соответственно, у наших ребят из противовоздушной обороны получается», — оценил Дандыкин.

При этом военный эксперт отметил, что ВС России применяют управляемые корректируемые бомбы в зоне спецоперации в гораздо большем объеме.

Ранее в Минобороны России сообщили, что за сутки российские средства противовоздушной обороны сбили пять управляемых авиационных бомб ВСУ и четыре снаряда реактивной системы залпового огня HIMARS. Модель умных бомб в ведомстве не назвали. Атакованные ими объекты также не раскрываются.