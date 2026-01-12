Сирены зазвучали в российском городе из-за угрозы БПЛА

В Новороссийске объявили угрозу атаки беспилотников, сообщил в понедельник в своем телеграм-канале мэр города Андрей Кравченко.

По данный властей, на территории Новороссийска объявили угрозу атаки БПЛА. В городе звучит сирена – сигнал "Внимание всем".

Гражданам напомнили правила безопасности: при нахождении дома – не подходить к окнам и укрыться в комнате, при нахождении на улице – спрятаться в цоколе ближайшего здания или подземном переходе (парковке). Для укрытия не подходят стены многоквартирных домов и автомобили.