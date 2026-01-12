В Тегеране пообещали дать «незабываемый урок» США

Тегеран готов преподать президенту Соединенных Штатов Дональду Трампу «незабываемый урок» в случае нападения армии США на исламскую республику, предупредил спикер иранского парламента Мохаммад-Багер Галибаф. Об этом пишет РИА Новости.

© Unsplash

Накануне американский лидер пригрозил, что нанесет новые удары по Ирану, если Тегеран продолжит разработку ядерной программы, будет предпринимать слишком жесткие меры в отношении демонстрантов.

«Я слышал, что ты угрожал Ирану. Защитники Ирана преподадут тебе незабываемый урок. Приходи, посмотри, как весь ваш [американский] потенциал на Ближнем Востоке будет уничтожен», — отметил спикер парламента.

Тегеран резко ответил на призывы Резы Пехлеви

Ранее Галибаф разъяснил, что в случае возможного нападения США на Иран, власти республики будут рассматривать Израиль и американские базы в регионе как «законные цели». Он добавил, что ракетные войска республики нанесут по военным объектам ответные удары.