Раскрыто, какие трудности ждут ВСУ с наступлением холодов

Военный эксперт Василий Дандыкин заявил, что волна обморожений может ждать бойцов вооруженных сил Украины из-за сильных морозов. Об этом пишет NEWS.ru.

По мнению аналитика, если ВСУ плохо приготовились к холодам, значит, будет волна обморожений, которые уже были и раньше.

Это, конечно, повлияет на боеспособность ВСУ, даже если они сидят в обороне, добавил эксперт.

По словам собеседника издания, важно и то, как готова к таким холодам техника. Он напомнил, что в 1941 году немцы столкнулись с этим, когда их танки остановились из-за того, что замерзла глина.

