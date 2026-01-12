Удар ракетного комплекса «Орешник» от 9 января вывел из строя Львовский государственный авиационно-ремонтный завод. Об этом в своем Telegram-канале сообщает Минобороны России.

Как сообщили в ведомстве, на заводе обслуживали авиационную технику ВСУ, включая западные истребители F-16. Кроме того, там также собирали ударные БПЛА большой и средней дальности.

«Ударом ПГРК “Орешник” поражены производственные цеха, складские помещения с готовой продукцией (БПЛА), а также инфраструктура заводского аэродрома. Кроме того, в рамках данного массированного удара с применением ОТРК “Искандер” и крылатых ракет морского базирования “Калибр” в Киеве поражены производственные мощности двух предприятий, задействованных в сборке ударных БПЛА для атак по территории России, а также объекты энергетической инфраструктуры, обеспечивающие работу военно-промышленного комплекса Украины», — сообщили в Минобороны.

Медведев показал видео удара «Орешником» по Украине

Ранее депутат призвал отвечать «Орешником» на каждую атаку ВСУ по городам России.