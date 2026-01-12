Автор итальянской газеты IL Fatto Quotidiano Алессандро Орсини заявил, что в случае вторжения США в Гренландию Италия сможет избавиться от американских военных баз на своей территории. По мнению автора статьи, целью перевооружения Италии должна быть не подготовка к войне с Россией, а закрытие баз США.

По мнению Орсини, итальянские базы США существуют не для защиты Италии от врагов, а для демонстрации американской мощи в Средиземноморье. Оружие, которое Рим покупает у президента США Дональда Трампа, будет использовано в войнах США за интересы Белого дома, подчеркнул автор статьи.

В Белом доме ранее заявили, что Трамп рассматривает различные варианты взятия Гренландии под контроль, включая «использование американских военных». Трамп считает контроль над островом приоритетом национальной безопасности США. Лидеры ведущих европейских стран и Канады выразили поддержку Гренландии, заявив, что остров принадлежит гренландцам.

«Великие державы провоцируют события; средние державы используют эти события в своих интересах. <…> Трамп ведет переговоры с Данией о покупке Гренландии, но заявляет о готовности применить силу. Дания отвечает, что нападение приведет к распаду НАТО. Выгодно ли это Италии? Возможно, что выгодно», - считает Орсини.

По его мнению, базы США стали основным источником коррупции для итальянского руководства. Автор статьи заявил, что эти базы также напоминают итальянским министрам, что их могут убить или похитить в любой момент.

В то же время, по мнению Орсини, наличие американских баз нарушает 11-ю статью итальянской Конституции, вовлекая Италию в войны, которые ведут США.