Российские системы ПВО подтвердили свою высокую эффективность в зоне спецоперации. В ходе тщательно спланированной операции расчёты ВС РФ с применением зенитного ракетного комплекса С-300 уничтожили истребитель F-16 ВСУ. Цель была поражена двумя ракетами.

Как отметил заслуженный военный летчик, генерал-майор Владимир Попов в беседе с aif.ru, на данный момент у украинской армии осталось не более четырех таких самолетов в рабочем состоянии.

«F-16 – это лакомый кусочек для систем ПВО РФ. Теперь можно констатировать, что у них, если не было больше поставок, осталось четыре рабочих истребителя. Эти две пары еще могут летать», — заявил Попов.

Генерал-майор обратил внимание на истощение ресурсов западных стран, поддерживающих Киев. По его словам, потенциал для новых масштабных поставок вооружения практически исчерпан. Он также добавил, что когда Соединенные Штаты начнут вплотную заниматься Гренландией или Ираном, Вашингтон полностью забудет про Украину.

Эксперт также назвал другие российские системы, способные эффективно противостоять авиации НАТО на украинском театре военных действий. Арсенал средств ПВО разнообразен и многоуровневый. Например, С-400 и С-350 «Витязь», которые являются почти полностью автоматизированными системами ПВО.

Кроме того, Попов подчеркнул, что на вооружении есть также «Стрела-10», «Оса», «Куб», «Бук», которые также эффективны против любой воздушной цели, в том числе и F-16.