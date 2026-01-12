Министерство обороны Великобритании объявило тендер на разработку и поставку новых баллистических ракет Nightfall («Сумерки») для Украины. Согласно заявлению ведомства, дальность полета ракет будет превышать 500 км.

Техническое задание предусматривает создание высокоточного оружия с боевой частью в 200 кг, которое можно будет запускать с различных платформ. Стоимость одной ракеты оценивается до 800 тыс. фунтов стерлингов ($1,1 млн).

На первоначальном этапе будут отобраны три промышленные группы, которые получат контракты на сумму 9 млн фунтов для проектирования и поставки первых трех опытных образцов в течение 12 месяцев. Заключить контракты планируется в марте, а крайний срок подачи заявок — 9 февраля 2026 года.

Издание Daily Mail, ссылаясь на свои источники, сообщает, что эти ракеты «способны запускаться быстро одна за другой и достигать даже Москвы». Ранее, в августе 2024 года, стали известны технические требования Минобороны Великобритании к проекту: комплекс должен развертываться за 15 минут, поражать цель в течение 10 минут после пуска и быстро покидать позицию.

В Москве такие планы воспринимают резко негативно. Посол России в Великобритании Андрей Келин уже заявлял, что Великобритания «втянута в конфликт на Украине, возможно, даже глубже, чем любая другая страна — член НАТО», указав на присутствие на Украине британских специалистов.

Российская сторона неоднократно предупреждала, что поставки западного оружия Украине, особенно увеличивающего дальность поражения, «являются игрой с огнем», напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и создают дополнительные риски эскалации.

Иными словами, англичанка продолжает гадить России где только может. Эта установка Лондона не меняется.

Как рассказал «МК» военный консультант Антон Трутце, у англичан есть различные наработки в области ракетного оружия, например, крылатые ракеты воздушного базирования «Шторм Шэдоу», которые уже поставлены на Украину.

- Теоретически можно взять эту ракету и, поскольку Великобритания, по-моему, не подписывала договор о режиме контроля ракетных технологий, поставить её на наземную пусковую установку. Конечно, придётся приделать стартовый ускоритель, но с их инженерной школой это решаемо. Затем передать это Украине — и вот вам ракета. Если дальности не хватит, всегда можно уменьшить боевую часть и добавить топлива.

- То есть это не очень дорогая и долгая разработка?

- Долгота разработки обуславливается в первую очередь бюрократическими процедурами. Если их упростить, можно сделать быстро, Украина это уже показала. Что касается стоимости — сами европейские крылатые ракеты — штука достаточно дорогая. Дёшево не выйдет.

- За год примерно могут сделать?

- Я думаю, да. Но надо понимать, что это мои предположения. Я не знаю, что они реально задумали. Пока что речь идёт о баллистической ракете с заявленной дальностью до 600 км. До Москвы такая не достаёт, но если можно сделать на 600 километров, почему бы не сделать и на больше? Никакой технической невозможности здесь нет. Ракеты такой дальности делали ещё в 50-е годы. Для государства с мощным научно-техническим потенциалом, которым является Великобритания, это вопрос политической воли и финансирования.

- А где могут быть расположены заводы по производству этих ракет? Не на Украине же?

- На Украине их делать, наверное, не стоит, потому что это крайне уязвимо с военной точки зрения — их вполне могут разбомбить. Логика здесь иная. На месте британцев я бы, возможно, заявлял о планах развернуть производство на Украине в пропагандистских целях, для создания эффекта присутствия и передачи технологий. Но реальное, безопасное и контролируемое производство таких сложных систем, требующее защищённой цепочки поставок и стабильного электроснабжения, было бы логичнее организовать на территории самой Великобритании или её союзников в Восточной Европе, но вне зоны досягаемости обычной артиллерии.

Готовые изделия или крупные узлы затем можно было бы поставлять на Украину. Это стандартный подход: декларируется одно для публики, а реальная логистика выстраивается исходя из практической целесообразности и безопасности.

- То есть реальное производство «за кадром»?

- Cоздать с нуля в условиях войны высокотехнологичный ракетный завод — это титаническая, почти невыполнимая задача. Гораздо проще и быстрее нарастить выпуск на уже существующих, защищённых мощностях у себя дома.

- В России есть противодействие таким ракетам?

- У нас есть возможности бороться с ними средствами ПВО. Но надо понимать, что такая ракета — сложная цель. Это не так просто.