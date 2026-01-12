Назван город, который ВС РФ могут освободить к весне

Военный эксперт Юрий Кнутов заявил, что запорожский город Орехов может перейти под контроль ВС РФ к началу весны 2026 года. Об этом Кнутов рассказал News.ru.

По мнению Кнутова, среди главных задач ВС РФ до весны - продвижение к Запорожью и взятие Орехова. Он добавил, что на границе между Днепропетровской и Запорожской областями продолжится продвижение российских сил к Павлограду.

Кнутов считает, что в ДНР после Красноармейска и Димитрова ВС РФ будут двигаться с юга на север с Долгопольского выступа, обходя Славянско-Краматорскую агломерацию. В то же время от Северска российские силы будут двигаться в сторону Славянска с выходом к Изюму, заключил Кнутов.

В Минобороны РФ сообщили 12 января, что село Новобойковское в Запорожской области перешло под контроль российских сил. Село расположено в Ореховском районе.